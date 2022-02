Una patada muy cara: pagará 6.500€ por agredir al policía que le auxiliaba

El joven que acabó detenido en el mes de febrero del pasado año con motivo de un violento enfrentamiento con los policías que habían acudido en su auxilio tras resultar lesionado, se desconoce si con motivo de una agresión o una pelea, en el barrio Vidal, ha aceptado una condena de un año y tres meses de prisión tras el acuerdo alcanzado entre las partes, que fue posible tras comprometerse al pago de una indemnización de 6.500 euros a un agente que resultó lesionado. Una compensación un poco inferior a la que solicitaba la acusación particular (que le pedía 7.210 euros) pero superior a la que pedía el fiscal (6.180 euros). J.J.A.M. pagará además una multa que ronda los 100 euros.

El Juzgado de lo Penal número Dos de Salamanca ha acogido esta semana el acuerdo entre las partes, con el que el agresor, acusado de un delito de atentado y de otro leve de lesiones, con la concurrencia de la agravante de reincidencia, se ha mostrado conforme, informan fuentes del caso a LA GACETA.

Los hechos se remontan a la tarde del 20 de febrero del pasado año. Alrededor de las 19.35 horas, agentes de la Policía Nacional, que se encontraban de servicio y debidamente uniformados, fueron comisionados por la Sala del 091 para que acudieran a la calle Esperanza (barrio Vidal), donde al parecer varias personas habían agredido a un varón.

Los agentes desplazados al lugar, encontraron al afectado tendido en el suelo y cuando se disponían a auxiliarle, éste comenzó a insultarles y a amenazarles, dirigiéndose a ellos con frases del tipo: “Hijos de puta, mis datos los borráis, como me entere que no lo hacéis os voy a buscar y os voy a matar, que no me conocéis ... os voy a matar, ni borracho podéis conmigo, os reviento que sé donde vivís...”, señala la acusación particular en su escrito de calificación.

Más tarde, cuando la ambulancia llegó al lugar para asistir y trasladar a J.J.A.M. al Hospital y una vez que ya se encontraba dentro del vehículo sanitario, salió gritando de nuevo contra los agentes, a los que se dirigió diciendo: “Hijos de puta, os voy a reventar”, al tiempo que se abalanzó sobre uno de ellos y le propinó una patada en la pierna derecha, lo que motivó su detención por parte del resto de agentes.

Como consecuencia de la agresión, el policía lesionado precisó para su curación de un periodo de 103 días impeditivos para la realización de su actividad habitual, tras recibir asistencia facultativa, fisioterapia sintomática y medidas analgésicas, según consta en el informe del médico forense.

Por estos hechos el fiscal le pedía una condena de dos años y seis meses de prisión, 900 euros de multa y 6.180 euros de indemnización para el policía. Por su parte el letrado de la acusación particular, en representación de los agentes, elevaba la solicitud a tres años de prisión, multa de 1.080 euros y una indemnización de 7.210 euros.

Ambos le acusaban de un delito de atentado y otro leve de lesiones por los que finalmente ha sido condenado tras el acuerdo alcanzado entre las partes y con el que se ha mostrado conforme el acusado.