Un color ámbar que acabó en tragedia: Así se produjo el atropello mortal junto a la Escuela de Idiomas

Este sábado por la mañana en la calle Peña de Francia se respiraba tranquilidad. Una estampa muy diferente a la que se vivió el viernes.

El ajetreo de sirenas del día anterior dio paso a un silencio atronador, sobre todo por parte de aquellos que cruzaban el paso de peatones y observaban las marcas de pintura que aún quedan en la calzada con motivo de la investigación policial.

Unos lo comentan, otros pasan de puntillas junto a sus mascotas. Pero todos saben lo que ha pasado: la muerte de un hombre de 95 años arrollado por un autobús. Por eso, miran con rabia el color del semáforo por donde cruzaba A.G.S., en un momento en el que estaba verde para los peatones. “Ha pasado y ha pasado. La pregunta es si se podía haber evitado”.

Precisamente el que habla es un vecino del ahora fallecido. “Toda la vida en el barrio llevaba. Vivía justo aquí”, dice señalando el bloque de pisos del número 23. Unos metros más adelante, encontramos a unos familiares de A.G.S.: “A mí misma casi me lleva un coche días atrás. El problema es que algunos semáforos no están bien regulados porque si está pasando un peatón y está verde debería ponerse rojo para los vehículos y no ámbar. Rojo es rojo”, dice consternada.

Lo que ocurre en la intersección que une la calle Peña de Francia con la avenida Filiberto Villalobos se aprecia en pocos minutos. Cuando el semáforo que regula el paso de peatones que comunica la estación de autobuses con la Escuela Oficial de Idiomas se pone verde para peatones, el que da paso a los vehículos se pone rojo. Pero ese color dura tan solo tres segundos, de manera que cuando aún los salmantinos siguen cruzando a pie la calle, los turismos ya ven el color amarillo.

Precisamente, de eso se quejan los residentes. “Es un auténtico peligro. Pero llevábamos mucho tiempo diciéndolo... Hasta que ha pasado algo. Si tú vas conduciendo y ves el color rojo paras sí o sí pero si ves ámbar vas con cuidado pero pasas. Hasta que ha llegado este conductor, por lo que sea no ha visto al anciano, y ha ocurrido una desgracia”, lamenta otra vecina que se dirige a la parroquia de San Juan de Mata. “Pero como este hay muchos otros por Salamanca, no es el único donde ocurre”, añade.

Por ello, ahora la Policía Local de Salamanca se afana en averiguar qué es exactamente lo que ocurrió para que el conductor del autocar no viera al peatón y le arrollara. Debido al impacto, el hombre quedó debajo del vehículo pesado y tuvo que ser rescatado por los Bomberos del Ayuntamiento. Numerosas patrullas policiales acordonaron la zona. El conductor, según testigos, estaba visiblemente afectado.

A preguntas de este diario sobre si el Ayuntamiento de la ciudad estudia tomar alguna medida en el conflictivo cruce después de lo ocurrido, fuentes municipales han reiterado que hay una investigación abierta y que hasta que no concluyan las diligencias no se dará ningún tipo de información al respecto.