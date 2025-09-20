Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Imagen del turismo siniestrado encima de la grúa municipal.

Un turismo se empotra contra una farola en la calle Alfareros de Pizarrales

Pese al fuerte impacto, no se registraron heridos

C. L. S.

C. L. S.

Salamanca

Sábado, 20 de septiembre 2025, 18:46

Un conductor perdió el control del turismo y se empotró contra una farola en la calle Alfareros, en el barrio salmantino de Pizarrales, durante la noche de este viernes 19 de septiembre. El accidente se produjo en torno a las 23:18 horas, cuando varios vecinos alertaron a Emergencias 112 de Castilla y León.

Pese al fuerte impacto, no se registraron heridos, por lo que no fue necesaria la intervención de los servicios sanitarios. El siniestro solo causó daños materiales tanto en el vehículo como en la infraestructura urbana.

Hasta el lugar acudió una grúa de la Policía Local para retirar el turismo de la vía, trasladarlo al depósito municipal de vehículos y restablecer la normalidad en la zona.

