La Audiencia Provincial de Salamanca le impuso dos años en total.

El TSJ confirma la condena por estafa procesal a un hombre que falsificó un documento para ganar un juicio

La Sala avala la investigación iniciada en Ciudad Rodrigo y la condena posterior en la Audiencia de Salamanca

M. C.

SALAMANCA

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 13:15

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha confirmado la condena impuesta por la Audiencia Provincial de Salamanca a un hombre por falsificar un documento privado y utilizarlo para engañar a dos juzgados, con el fin de obtener una resolución favorable en un pleito civil y paralizar otro procedimiento laboral. El tribunal desestima íntegramente el recurso de apelación de la defensa y ratifica la pena por un delito de estafa procesal, al considerar probado que el condenado confeccionó un supuesto reconocimiento de deuda para presentarlo como prueba en sede judicial.

Los hechos se remontan a 2018, cuando el acusado elaboró un documento en el que aparecía la firma de una mujer reconociendo una deuda de 9.653 euros a su favor. Ese escrito fue aportado primero en un juicio civil en Ciudad Rodrigo, que concluyó con una sentencia favorable para él, obligando a la mujer a pagar 6.900 euros más intereses. Posteriormente, el acusado volvió a usar el mismo documento en un procedimiento laboral en Valencia, que quedó suspendido al iniciarse diligencias penales.

La Audiencia Provincial condenó al acusado a un año y seis meses de prisión por la estafa procesal consumada y a seis meses adicionales por otra en grado de tentativa. También deberá indemnizar a la perjudicada con 2.753 euros y asumir las costas procesales.

