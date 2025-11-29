Tres personas investigadas por caza furtiva con galgos en el coto de Macotera Los investigados habrían utilizado medios prohibidos y carecían tanto de licencia como de la autorización del titular del terreno cinegético

C. L. S. Salamanca Sábado, 29 de noviembre 2025, 17:08 | Actualizado 17:16h.

Agentes de la Guardia Civil investigan a tres personas como supuestos autores de un delito de caza furtiva con galgos en el coto de la localidad salmantina de Macotera. La actuación fue llevada a cabo a cabo por efectivos del Seprona de Peñaranda de Bracamonte.

Según ha informado el Instituto Armado en sus redes sociales, durante un servicio reciente los efectivos sorprendieron a los investigados cuando presuntamente cazaban liebres utilizando medios prohibidos, entre ellos un visor térmico. Además, carecían de la licencia de caza y no contaban con la autorización del titular del terreno cinegético.

La Guardia Civil recuerda que este tipo de prácticas vulneran la normativa sobre protección de la fauna silvestre y los espacios naturales. El uso de dispositivos ópticos de visión térmica o nocturna durante la caza está expresamente prohibido, al igual que el empleo de galgos sin los permisos correspondientes.