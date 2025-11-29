Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un agente del Seprona. GC

Tres personas investigadas por caza furtiva con galgos en el coto de Macotera

Los investigados habrían utilizado medios prohibidos y carecían tanto de licencia como de la autorización del titular del terreno cinegético

C. L. S.

C. L. S.

Salamanca

Sábado, 29 de noviembre 2025, 17:08

Comenta

Agentes de la Guardia Civil investigan a tres personas como supuestos autores de un delito de caza furtiva con galgos en el coto de la localidad salmantina de Macotera. La actuación fue llevada a cabo a cabo por efectivos del Seprona de Peñaranda de Bracamonte.

Según ha informado el Instituto Armado en sus redes sociales, durante un servicio reciente los efectivos sorprendieron a los investigados cuando presuntamente cazaban liebres utilizando medios prohibidos, entre ellos un visor térmico. Además, carecían de la licencia de caza y no contaban con la autorización del titular del terreno cinegético.

La Guardia Civil recuerda que este tipo de prácticas vulneran la normativa sobre protección de la fauna silvestre y los espacios naturales. El uso de dispositivos ópticos de visión térmica o nocturna durante la caza está expresamente prohibido, al igual que el empleo de galgos sin los permisos correspondientes.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Roban el gran rosco navideño de una peluquería de la calle Zamora escalando hasta un primer piso de madrugada
  2. 2 «Llevo 30 años de ganadera y nunca viví algo así»
  3. 3 Los centros de salud, a tope por la gripe A: ¿es efectiva la vacuna ante la variante K?
  4. 4 La rápida actuación de la Guardia Civil y de los sanitarios ayuda a evacuar a un vecino de 87 años con un posible ictus en Valero
  5. 5 La reina Letizia vuelve a Salamanca
  6. 6 Jorge Rey advierte de un fenómeno que pondrá en jaque a España: «Va a llegar un lengüetazo...»
  7. 7 Un bar gratuito para llenar de vida un pequeño pueblo: «Es muy necesario para los que vivimos aquí»
  8. 8 Nueva colisión entre un patinete y un turismo en Salamanca
  9. 9 ¿Por qué es tan grave la aparición de la peste porcina africana? Atentos a los países que cierran
  10. 10 Pillada una joven tras subirse a uno de los elefantes navideños y subirlo a las redes sociales

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Tres personas investigadas por caza furtiva con galgos en el coto de Macotera

Tres personas investigadas por caza furtiva con galgos en el coto de Macotera