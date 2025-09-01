Tres meses de prisión por agredir al padre de su hijo a la puerta del colegio
Las partes han llegado a un acuerdo este lunes en Penal Uno
SALAMANCA
Lunes, 1 de septiembre 2025, 13:58
El Juzgado de lo Penal número Uno de Salamanca ha celebrado hoy por la mañana la audiencia preliminar contra T.M., la mujer acusada de agredir al padre de su hijo a la puerta del colegio.
La acusada ha aceptado un acuerdo con la Fiscalía que le impone tres meses de prisión, un año de alejamiento, así como la retirada del derecho a portar armas, informan fuentes del caso.
