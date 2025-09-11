Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Imagen de archivo de una dotación de los Bomberos de la Diputación.

Tres medios de extinción trabajan en un incendio forestal en Santa Marta

El fuego comenzó sobre las 16:28 horas y continúa activo mientras se investiga las causas

C. L. S.

C. L. S.

Salamanca

Jueves, 11 de septiembre 2025, 19:06

Un incendio forestal se ha declarado en la tarde de este jueves en el término municipal de Santa Marta de Tormes junto al río Tormes, según publica el Plan de Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales en Castilla y León (INFOCAL). El fuego ha comenzado sobre las 16:28 horas y aún permanece activo mientras se investigan las causas que originaron las llamas.

Hasta la zona se han desplazado desde el inicio tres medios de extinción: un agente medioambiental y dos autobombas, que trabajan para intentar controlar el avance del frente. El índice de gravedad del incendio se mantiene en nivel 0, lo que indica que no existe riesgo para la población ni para infraestructuras cercanas.

Aunque por el momento no se han facilitado más datos sobre la superficie afectada, los trabajos de control continúan en marcha con el objetivo de sofocar el incendio lo antes posible.

