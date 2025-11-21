Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Tres heridos tras ser atropellados por un coche en La Alberca

Las tres víctimas son un varón de 77 años y dos mujeres de 61 y 75 años

La Gaceta

Viernes, 21 de noviembre 2025, 14:00

Tres personas han resultado heridas esta mañana tras ser atropelladas por un turismo en el municipio salmantino de La Alberca. El suceso se ha registrado a las 11:58 horas a la altura del número 2 de la calle Luciano Barcala.

Según ha informado el 112, las tres víctimas son un varón de 77 años y dos mujeres de 61 y 75 años, quienes precisaron asistencia sanitaria tras el percance.

El Centro de Emergencias dio aviso a Tráfico de Salamanca y al Servicio de Emergencias Sanitarias de Castilla y León (Sacyl). Sacyl movilizó inmediatamente una ambulancia de soporte vital básico al lugar para atender a los heridos.

Los tres heridos fueron trasladados en la ambulancia al Centro de Salud de La Alberca.

