Trasladan en helicóptero al Hospital a un hombre tras caer desde un tejado en Villavieja de Yeltes El hombre tiene 66 años

C. L. S. Villavieja de Yeltes Martes, 16 de septiembre 2025, 20:21

Un hombre de 66 años sufrió este martes una caída desde un tejado en la localidad salmantina de Villavieja de Yeltes que motivó su traslado en helicóptero al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.

Emergencias del 112 Castilla y León recibió el aviso sobre las 13:15 horas a través del consultorio médico local y movilizó un helicóptero medicalizado para facilitar su evacuación al hospital. Las autoridades trasladaron a la víctima con pronóstico reservado, pendientes de evoluciones, mientras investigan las circunstancias que provocaron la caída desde una altura de unos cuatro metros.