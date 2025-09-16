Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de un helicóptero del Sacyl. LAYA

Trasladan en helicóptero al Hospital a un hombre tras caer desde un tejado en Villavieja de Yeltes

El hombre tiene 66 años

C. L. S.

Villavieja de Yeltes

Martes, 16 de septiembre 2025, 20:21

Un hombre de 66 años sufrió este martes una caída desde un tejado en la localidad salmantina de Villavieja de Yeltes que motivó su traslado en helicóptero al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.

Emergencias del 112 Castilla y León recibió el aviso sobre las 13:15 horas a través del consultorio médico local y movilizó un helicóptero medicalizado para facilitar su evacuación al hospital. Las autoridades trasladaron a la víctima con pronóstico reservado, pendientes de evoluciones, mientras investigan las circunstancias que provocaron la caída desde una altura de unos cuatro metros.

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Antes tenía plaza asegurada, pero ahora si te lo encuentras lleno te quedas fuera»
  2. 2 Despliegue policial en el barrio de Pizarrales por una acalorada discusión vecinal
  3. 3 La salida de Riera y todo su cuerpo técnico (salvo Turi) de Unionistas, a la espera de una oferta mayor
  4. 4 El Hospital resiste frente al hongo que ha generado alarma en Europa
  5. 5 Atropellan a una mujer en la calle Licenciado Vidriera
  6. 6 José Mercé transforma la Plaza Mayor en un tablao flamenco y pone el broche de oro a los conciertos
  7. 7 Detenido en Guijuelo tras un robo con violencia a una mujer mediante el «método del tirón»
  8. 8 ¿Qué nota le pone a las Ferias y Fiestas de este año?
  9. 9 Innovador sistema de visión artificial que detecta y avisa de animales en la calzada
  10. 10 El servicio de Medicina Interna de Salamanca estrena su hospitalización a domicilio

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Trasladan en helicóptero al Hospital a un hombre tras caer desde un tejado en Villavieja de Yeltes

Trasladan en helicóptero al Hospital a un hombre tras caer desde un tejado en Villavieja de Yeltes