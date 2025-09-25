Trasladado de urgencia al Hospital un trabajador herido al caer de altura de dos metros en la zona de Guijuelo El 112 recibió aviso del accidente a las 08:45 horas de este jueves

El operario fue atendido inicialmente en el centro de salud de Guijuelo, en la imagen.

Un hombre de unos 40 años ha resultado herido este jueves tras sufrir una caída de unos dos metros mientras trabajaba.

El aviso al 112 se produjo a las 08:45 horas, después de que el personal del centro de salud de Guijuelo comunicara que atendían al varón, sin precisar el lugar exacto del accidente.

Tras la alerta, el trabajador fue evacuado al Hospital de Salamanca para asistencia y su valoración médica.