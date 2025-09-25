Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

El operario fue atendido inicialmente en el centro de salud de Guijuelo, en la imagen. ARCHIVO

Trasladado de urgencia al Hospital un trabajador herido al caer de altura de dos metros en la zona de Guijuelo

El 112 recibió aviso del accidente a las 08:45 horas de este jueves

M. C.

SALAMANCA

Jueves, 25 de septiembre 2025, 13:37

Un hombre de unos 40 años ha resultado herido este jueves tras sufrir una caída de unos dos metros mientras trabajaba.

El aviso al 112 se produjo a las 08:45 horas, después de que el personal del centro de salud de Guijuelo comunicara que atendían al varón, sin precisar el lugar exacto del accidente.

Tras la alerta, el trabajador fue evacuado al Hospital de Salamanca para asistencia y su valoración médica.

