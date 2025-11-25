Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Una ambulancia, estacionada en la capital. ARCHIVO

Trasladado al Hospital tras caer a una piscina vacía en Béjar

El suceso se ha producido en torno a las 18:27 horas en la zona residencial de El Paraje de El Castañar

Béjar

Martes, 25 de noviembre 2025, 19:36

Un hombre ha resultado herido y ha tenido que ser trasladado al Hospital de Salamanca tras sufrir una caída en la localidad de Béjar.

El suceso se ha producido en torno a las 18:27 horas de este martes, cuando el varón ha caído dentro de una piscina vacía ubicada en la zona residencial del Paraje de El Castañar. Aunque ha sido trasladado consciente, el golpe sufrido en la caída ha motivado la decisión de los servicios de emergencia.

Hasta el lugar, se han desplazado efectivos de la Policía Local y los Bomberos de Béjar para asistir en las labores de rescate. Tras ser atendido en el lugar del accidente, el hombre ha sido evacuado al Complejo Asistencial de Salamanca.

