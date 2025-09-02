Trasladado al Hospital en helicóptero tras sufrir un accidente laboral en Cantalpino El suceso ha tenido lugar pasadas las 17:00 horas de este martes

Un hombre de unos 60 años de edad ha tenido que ser trasladado al Hospital de Salamanca en helicóptero medicalizado tras haber sufrido un accidente laboral en una cooperativa situada en el kilómetro 26 de la carretera SA-804, en el término municipal de Cantalpino, según aseguran fuentes del 1-1-2 de Castilla y León.

La llamada fue recibida a las 17:10 horas de este martes y la sala de operaciones del servicio de emergencias también dio aviso a la Guardia Civil y a los Bomberos de la Diputación, aunque, finalmente, no fue necesaria la intervención de estos últimos.