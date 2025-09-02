Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Helicóptero medicalizado del Sacyl. LAYA

Trasladado al Hospital en helicóptero tras sufrir un accidente laboral en Cantalpino

El suceso ha tenido lugar pasadas las 17:00 horas de este martes

La Gaceta

Salamanca

Martes, 2 de septiembre 2025, 20:56

Un hombre de unos 60 años de edad ha tenido que ser trasladado al Hospital de Salamanca en helicóptero medicalizado tras haber sufrido un accidente laboral en una cooperativa situada en el kilómetro 26 de la carretera SA-804, en el término municipal de Cantalpino, según aseguran fuentes del 1-1-2 de Castilla y León.

La llamada fue recibida a las 17:10 horas de este martes y la sala de operaciones del servicio de emergencias también dio aviso a la Guardia Civil y a los Bomberos de la Diputación, aunque, finalmente, no fue necesaria la intervención de estos últimos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Violenta pelea en El Rollo: hay un detenido por apuñalar presuntamente en la pierna a la víctima que ha sido trasladada al Hospital
  2. 2 Tragedia en Beleña: los fallecidos serán repatriados, mientras sus hijos siguen bajo el cuidado familiar
  3. 3 Coches de alta gama destrozados y familias sin vacaciones: el saqueador del parking, grabado por las cámaras
  4. 4 El tradicional plato salmantino con más de un millón y medio de visualizaciones que «quita la resaca»
  5. 5 El refrán de las cabañuelas anuncia lo que nos espera esta semana: «En septiembre no hay viejo que...»
  6. 6 Saqueo de madrugada en el parking de la avenida de Portugal: más de una decena de coches destrozados y el suelo cubierto de cristales
  7. 7 Un QR para calcular los tiempos en el Hospital: «¿Cuánto tarda mi análisis?»
  8. 8 142.000 euros para el concierto más caro de estas Ferias
  9. 9 Grandes contrastes en las colas de espera del autobús metropolitano: «A mis hijos les ha llegado y a mí no»
  10. 10 Así fue la pelea entre dos clientes del bar del Rollo que dejó un herido por arma blanca y un detenido

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Trasladado al Hospital en helicóptero tras sufrir un accidente laboral en Cantalpino

Trasladado al Hospital en helicóptero tras sufrir un accidente laboral en Cantalpino