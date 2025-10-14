Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Trasladado al Hospital un conductor de 25 años tras caerse de su moto en la calle Méjico

El accidente se produjo a eso de las 21.54 horas

La Gaceta

Martes, 14 de octubre 2025, 08:58

Herido un hombre de 25 años tras caerse de su moto en la calle Méjico. El accidente de tráfico se produjo a las 21:54 horas en la calle Méjico. El herido, en principio leva, estaba consciente tras caerse con la moto en la que circulaba.

El 112 avisó a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió una ambulancia de soporte vital básico para atender al herido. Fue trasladado más tarde al Hospital de Salamanca.

