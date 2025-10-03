Trasladado un herido al Hospital de Salamanca en un accidente en Cañizal Fue rescatada tras estar atrapada en el vehículo

Un hombre herido tras un accidente de tráfico fue trasladado este jueves al Complejo Asistencial de Salamanca. A eso de las 21.00 horas el 112 recibía una llamada en la que se informaba de la salida de vía de un turismo en un camino que sale de Cañizal (Zamora) en dirección Parada de Rubiales (Salamanca), donde, al menos una persona ha resultado herida y se encuentra seminconsciente y atrapada en el interior del vehículo.

Desde la sala del 1-1-2 se informó a la Guardia Civil de Tráfico de Zamora y Salamanca, a los Bomberos de la Diputación de Toro y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que movilizaó una UVI móvil.

Posteriormente, el alertante comunica a través del 1-1-2 que consiguió sacar al herido del vehículo por lo que se anuló la salida de los bomberos.

En el lugar, el personal sanitario atiende a un hombre de 40 años que es trasladado en UVI móvil al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.