Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Trasladado un herido al Hospital de Salamanca en un accidente en Cañizal

Fue rescatada tras estar atrapada en el vehículo

La Gaceta

Viernes, 3 de octubre 2025, 09:15

Comenta

Un hombre herido tras un accidente de tráfico fue trasladado este jueves al Complejo Asistencial de Salamanca. A eso de las 21.00 horas el 112 recibía una llamada en la que se informaba de la salida de vía de un turismo en un camino que sale de Cañizal (Zamora) en dirección Parada de Rubiales (Salamanca), donde, al menos una persona ha resultado herida y se encuentra seminconsciente y atrapada en el interior del vehículo.

Desde la sala del 1-1-2 se informó a la Guardia Civil de Tráfico de Zamora y Salamanca, a los Bomberos de la Diputación de Toro y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que movilizaó una UVI móvil.

Posteriormente, el alertante comunica a través del 1-1-2 que consiguió sacar al herido del vehículo por lo que se anuló la salida de los bomberos.

En el lugar, el personal sanitario atiende a un hombre de 40 años que es trasladado en UVI móvil al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El conductor que arrolló mortalmente a Elena Rodríguez en Comuneros, condenado a un año de prisión y retirada del carné
  2. 2 La puja mínima por un mítico y céntrico hotel de Salamanca con 58 años de historia: 2,8 M&euro;
  3. 3 Llamativo incendio en Béjar a primera hora en una zona de difícil acceso
  4. 4 Rafa Nadal ya está en Salamanca
  5. 5 Investigado un vecino por colocar un cable y provocar lesiones en el cuello a un motorista en Anaya de Alba
  6. 6 Problemas para acceder a varios colegios de Salamanca por tener pegamento en las cerraduras
  7. 7 El Ayuntamiento congela los principales impuestos por duodécimo año consecutivo y suben basuras y autobús
  8. 8 Manifestación en la plaza de los Bandos a favor de Palestina
  9. 9 El privilegiado rincón salmantino que regala unas vistas de ensueño en cualquier momento del año
  10. 10 El pueblo salmantino pionero en contar con las nuevas viviendas de protección modulares

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Trasladado un herido al Hospital de Salamanca en un accidente en Cañizal

Trasladado un herido al Hospital de Salamanca en un accidente en Cañizal