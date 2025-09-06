Trasladada al Hospital una mujer herida en un colisión entre dos coches en Garrido El accidente ha tenido lugar en la avenida de los Cipreses, a la altura del número 51

Una mujer de 33 años ha resultado herida este sábado a mediodía en un accidente vial registrado en la avenida de los Cipreses, a la altura del número 51, en un semáforo situado frente a un supermercado en el barrio de Garrido.

El siniestro se ha producido en torno a las 12:10 horas, cuando dos turismos han colisionado por alcance. Como consecuencia del impacto, una de las ocupantes comenzó a encontrarse mareada, por lo que se ha solicitado asistencia sanitaria urgente.

Hasta el lugar del suceso se han desplazado efectivos de la Policía Local y del Cuerpo Nacional de Policía para regular el tráfico y atender las circunstancias del accidente. Asimismo, Emergencias Sanitarias ha enviado una ambulancia, cuyos profesionales han atendido a la mujer en el lugar. Finalmente ha sido evacuada en ambulancia de soporte vital básico al Hospital de Salamanca.