Trasladada al Hospital una mujer herida en un colisión entre dos coches en Garrido
El accidente ha tenido lugar en la avenida de los Cipreses, a la altura del número 51
Salamanca
Sábado, 6 de septiembre 2025, 12:53
Una mujer de 33 años ha resultado herida este sábado a mediodía en un accidente vial registrado en la avenida de los Cipreses, a la altura del número 51, en un semáforo situado frente a un supermercado en el barrio de Garrido.
El siniestro se ha producido en torno a las 12:10 horas, cuando dos turismos han colisionado por alcance. Como consecuencia del impacto, una de las ocupantes comenzó a encontrarse mareada, por lo que se ha solicitado asistencia sanitaria urgente.
Hasta el lugar del suceso se han desplazado efectivos de la Policía Local y del Cuerpo Nacional de Policía para regular el tráfico y atender las circunstancias del accidente. Asimismo, Emergencias Sanitarias ha enviado una ambulancia, cuyos profesionales han atendido a la mujer en el lugar. Finalmente ha sido evacuada en ambulancia de soporte vital básico al Hospital de Salamanca.
