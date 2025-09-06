Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Urgencias del Hospital de Salamanca. LAYA

Trasladada al Hospital una mujer herida en un colisión entre dos coches en Garrido

El accidente ha tenido lugar en la avenida de los Cipreses, a la altura del número 51

C. L. S.

C. L. S.

Salamanca

Sábado, 6 de septiembre 2025, 12:53

Una mujer de 33 años ha resultado herida este sábado a mediodía en un accidente vial registrado en la avenida de los Cipreses, a la altura del número 51, en un semáforo situado frente a un supermercado en el barrio de Garrido.

El siniestro se ha producido en torno a las 12:10 horas, cuando dos turismos han colisionado por alcance. Como consecuencia del impacto, una de las ocupantes comenzó a encontrarse mareada, por lo que se ha solicitado asistencia sanitaria urgente.

Hasta el lugar del suceso se han desplazado efectivos de la Policía Local y del Cuerpo Nacional de Policía para regular el tráfico y atender las circunstancias del accidente. Asimismo, Emergencias Sanitarias ha enviado una ambulancia, cuyos profesionales han atendido a la mujer en el lugar. Finalmente ha sido evacuada en ambulancia de soporte vital básico al Hospital de Salamanca.

