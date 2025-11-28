La trama de 'El Tubarrín': el taller casero que inundó Salamanca de billetes falsos llega al fin a la Audiencia La Fiscalía pide penas de hasta diez años y medio de prisión para los cuatro acusados. La operación arrancó tras detectarse un billete de 50 euros falso en una farmacia del Zurguén. La moneda falsificada circuló en bares, farmacias y compraventas de Wallapop

Más de cinco años después de que la Policía Nacional desmantelara en Salamanca un taller clandestino de billetes falsos instalado en un piso del barrio de Chamberí, la Audiencia Provincial ha fijado ya fecha para el juicio contra los cuatro acusados, el 9 de diciembre. El procedimiento llega a esta fase después de que, en octubre, se celebrara una audiencia preliminar en la que las partes intentaron -sin éxito- alcanzar una conformidad que evitara la vista oral, pero no fue así. La Fiscalía mantiene su petición: penas de entre cinco y diez años y medio de prisión, además de multas que superan los 9.000 euros.

Según el relato del Ministerio Público, el supuesto cabecilla de la trama, J.A.M.D., alias 'El Tubarrín', habría dirigido durante al menos los años 2019 y 2020 un sistema artesanal pero eficaz de fabricación de billetes falsos de 20 y 50 euros. Para ello habría utilizado impresoras láser, papel especial y programas informáticos que permitían obtener copias de notable calidad. El taller funcionaba en un inmueble de la calle Mayor de Chamberí, desde donde se distribuían los billetes en la calle.

La Fiscalía atribuye a 'El Tubarrín' un papel central: fabricar la moneda fraudulenta y coordinar su puesta en circulación. Para él reclama la pena más alta, diez años y seis meses de prisión y 9.600 euros de multa, recordando que cuenta con antecedentes por tráfico de drogas y que mantiene una condena de prisión pendiente de cumplimiento.

El Ministerio Público también acusa a J.A.B.P., actualmente en prisión por otros hechos, así como a P.G.L. y a la ciudadana rumana M.L., pareja sentimental del anterior. A cada uno se le atribuye una función concreta en la fase de distribución, que habría abarcado desde compras en establecimientos hasta ventas fraudulentas a través de plataformas como Wallapop.

Según la investigación, los billetes se gastaron en farmacias, bares, compraventas y pedidos a domicilio, operaciones con las que los acusados obtenían un beneficio en dinero real. En uno de los casos citados por la Fiscalía, uno de los implicados abonó un pedido de 36 euros con un billete falso y se llevó 14 euros legítimos de cambio. En otros episodios habrían engañado a vendedores particulares para adquirir una tablet, un televisor, un ordenador portátil o una consola Nintendo Wii.

La causa se abrió después de que, en abril de 2020, una dependienta de una farmacia de la calle Casablanca detectara un billete fraudulento. Aquella tarde, tres de los sospechosos fueron identificados por la Policía en un vehículo donde se localizaron dos billetes falsos. La pista condujo hasta el piso de Chamberí, donde un registro autorizado por el juzgado permitió incautar material de impresión, cartuchos, papel y un pen drive.

La acusación fiscal incluye delito de falsificación de moneda en concurso con delito continuado de estafa y, en el caso de M.L., también tenencia de moneda falsa destinada a su distribución. Además, reclama indemnizaciones para los perjudicados, que van desde pequeños importes hasta los 500 euros de un ordenador portátil estafado a través de internet.