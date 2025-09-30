Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Un camión de los Bomberos del Ayuntamiento de Salamanca, estacionado en la capital. ARCHIVO

Accidente laboral en Los Ovalle: una trabajadora pierde tres dedos al quedar atrapada una de sus manos en una picadora de carne

El incidente se ha producido pasadas las 20:30 horas de este martes, 30 de septiembre. La afectada ha tenido que ser sedada antes de ser trasladada al Complejo Asistencial

Elena Martín

Elena Martín

Salamanca

Martes, 30 de septiembre 2025, 22:24

Una mujer ha perdido tres de sus dedos en un grave accidente laboral ocurrido en la tarde de este martes en una carnicería de la calle de los Ovalle.

El incidente se producía pasadas las 20:30 horas, cuando la trabajadora introducía accidentalmente una de sus manos en una picadora de carne, quedando esta atrapada y provocándole la máquina cortes severos en las falanges distales de tres dedos.

Dos dotaciones de los Bomberos del Ayuntamiento de Salamanca se desplazaban de inmediato para liberar la mano de la víctima. Una vez llevada a cabo dicha maniobra, los servicios sanitarios movilizados tuvieron que sedarla debido al intenso dolor que sufría, antes de trasladarla en ambulancia al Hospital para que recibiera la atención médica pertinente.

