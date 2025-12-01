Tragedia en Torrejón de Ardoz: muere una mujer agredida con un arma blanca y un hombre se tira desde la azotea de un edificio El aviso se recibía en la base de datos del 112 de Madrid a las 22:00 horas de este domingo, 30 de noviembre

E. P. Madrid Lunes, 1 de diciembre 2025, 09:22

Una mujer de 45 años ha fallecido durante la noche de este domingo tras haber sido agredida con un arma blanca en el cuello y otro hombre de 44 años ha muerto tras precipitarse desde la azotea de un edificio ubicado en la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz, según ha informado 112 Comunidad de Madrid.

A las 22:00 horas de este domingo, los servicios de emergencia recibieron un aviso por la caída de un hombre de 44 años desde un edificio de Torrejón. A su llegada, una unidad del Summa 112 solo pudo confirmar el fallecimiento.

Posteriormente, los bomberos de la Comunidad de Madrid abrían la puerta de su domicilio, donde encontraban sin vida a una mujer de 45 años que había sido agredida con un arma blanca en el cuello.

La Policía Nacional se ha puesto a cargo de la investigación para esclarecer lo ocurrido.