Tragedia en Beleña: los fallecidos serán repatriados, mientras sus hijos siguen bajo el cuidado familiar Los cuerpos de la pareja permanecen en la funeraria a la espera de la autorización del Consulado de Marruecos. Agosto se confirma como el mes más trágico en la red vial salmantina con siete víctimas mortales, la última la septuagenaria atropellada en Guijuelo

M. C. SALAMANCA Martes, 2 de septiembre 2025, 13:35

El dolor por la tragedia de Beleña sigue presente en Salamanca, no solo por la espectacularidad del siniestro, sino por el número de víctimas y el profundo impacto humano que deja tras de sí. Mientras tanto, la familia gestiona la repatriación de los cuerpos de la pareja a Marruecos y permanece al cuidado de los tres niños.

Según ha podido saber LA GACETA, tras pasar por el Instituto Anatómico Forense, los restos permanecen en la funeraria mientras se gestionan los trámites con el Consulado, que ya cuenta con la autorización judicial para llevar a cabo el traslado.

El siniestro, uno de los más graves del año en la provincia, tuvo lugar la pasada semana, a primera hora de la mañana del 26 de agosto, cuando el vehículo en el que viajaba la familia se precipitó desde la autovía A-66 a la N-630, desde una altura de 6-7 metros, en el km 363, sentido Salamanca. El conductor, un hombre de 50 años de origen marroquí, falleció en el acto. Su mujer, de la misma nacionalidad y de 31 años, fue trasladada en estado crítico al Hospital de Salamanca, donde murió días después.

Los tres hijos de la pareja -de 5, 10 y 13 años- también resultaron heridos, al menos dos de ellos de gravedad. Ingresaron en la UCI pediátrica, pero su evolución era favorable, aunque bajo vigilancia constante. Los menores permanecen al cuidado de familiares mientras se resuelven los trámites de repatriación de sus padres, informan las fuentes consultadas por este diario.

Este accidente se suma a un agosto especialmente trágico en las carreteras salmantinas, considerado uno de los más mortales de los últimos años. Solo en este mes se han registrado siete muertes y decenas de heridos en distintos siniestros, que han afectado a familias enteras y han teñido de luto numerosas localidades de la provincia. La última víctima mortal, tal y como avanzó LA GACETA, fue una mujer de 78 años, que tras ser atropellada el 12 de agosto en Guijuelo, en el casco urbano, falleció el día 28 en el Hospital por las heridas y la gravedad del atropello. Se trataba de la segunda víctima de atropello en la localidad chacinera en menos de un mes. A este se suman otros siniestros recientes en Sancti-Spíritus o La Cabeza de Béjar, además del propio siniestro en Beleña, que ha dejado un balance especialmente doloroso: 13 fallecidos en lo que va de año 2025, siete de ellos en agosto.

Las autoridades insisten en extremar la precaución en las carreteras y recuerdan que detrás de cada cifra hay historias de familias enteras que deben afrontar pérdidas irreparables. Para los hijos del matrimonio fallecido, la repatriación de sus padres supondrá un cierre parcial a la tragedia, mientras continúan recibiendo apoyo familiar y médico. La coordinación entre el Consulado, la funeraria y las autoridades judiciales permitirá que en los próximos días los cuerpos puedan regresar a su país de origen, ofreciendo a la familia una despedida digna y la posibilidad de afrontar el duelo en su tierra.

