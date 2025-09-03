A Topas el dueño de un bar de Olleros de Tera (Zamora) por acuchillar a un hombre que intentó robarle Según habían apuntado previamente fuentes del 112 y de la Guardia Civil, los hechos tuvieron lugar el pasado lunes 1 de septiembre, unos minutos antes de las dos de la tarde

El dueño de un negocio de la localidad zamorana de Olleros de Tera ha ingresado en prisión provisional por acuchillar, presuntamente, a un hombre que intentó robarle.

Así lo ha confirmado este miércoles el subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, que ha señalado que el supuesto autor de los hechos se encuentra en el centro penitenciario de Topas (Salamanca).

Según habían apuntado previamente fuentes del 112 y de la Guardia Civil, los hechos tuvieron lugar el pasado lunes 1 de septiembre, unos minutos antes de las dos de la tarde.

La 'hipótesis dominante' es que el varón herido entró al establecimiento regentado por el supuesto agresor con la intención de robarle, lo que habría generado una disputa que habría desembocado en el uso del arma blanca por parte del varón que ahora se encuentra en prisión.

El herido fue trasladado en helicóptero al Complejo Asistencial de León, donde sigue internado en estos momentos. Según ha podido confirmar Europa Press, el hombre que recibió las puñaladas era también vecino del pueblo desde comienzos del verano.

En ese sentido, cabe destacar que un grupo de vecinos de Olleros de Tera se manifestó este martes pidiendo la libertad del presunto autor de las lesiones con arma blanca, al entender que el culpable de la situación no es él, sino el herido, que según los lugareños acumula varios intentos de robo desde que llegó a la localidad.