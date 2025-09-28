Susto en el Arrabal por la quema de muebles en una casa abandonada
El suceso ha ocurrido este domingo sobre las 21:40 horas
Salamanca
Domingo, 28 de septiembre 2025, 23:23
Dos dotaciones de Bomberos se han desplazado la noche de este domingo a la calle Larga, en el barrio del Arrabal, por la quema de unos sofás y un colchón que ha tenido lugar en una casa abandonada a la altura del número 6 de dicha calle.
La intervención ha sido de unos 20 minutos, resultando todo en un susto.
