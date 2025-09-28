Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Bomberos de Salamanca en una intervención nocturna. ARCHIVO

Susto en el Arrabal por la quema de muebles en una casa abandonada

El suceso ha ocurrido este domingo sobre las 21:40 horas

La Gaceta

Salamanca

Domingo, 28 de septiembre 2025, 23:23

Dos dotaciones de Bomberos se han desplazado la noche de este domingo a la calle Larga, en el barrio del Arrabal, por la quema de unos sofás y un colchón que ha tenido lugar en una casa abandonada a la altura del número 6 de dicha calle.

La intervención ha sido de unos 20 minutos, resultando todo en un susto.

