Susto en el Arrabal por la quema de muebles en una casa abandonada El suceso ha ocurrido este domingo sobre las 21:40 horas

Dos dotaciones de Bomberos se han desplazado la noche de este domingo a la calle Larga, en el barrio del Arrabal, por la quema de unos sofás y un colchón que ha tenido lugar en una casa abandonada a la altura del número 6 de dicha calle.

La intervención ha sido de unos 20 minutos, resultando todo en un susto.

