El Juzgado de lo Penal número Dos tenía previsto celebrar la vista este jueves.

Suspendido y aplazado hasta diciembre el juicio por un violento asalto en la avenida de Portugal por una cartera

El acusado no acudió a la vista por encontrarse en la cárcel de Topas

M. C.

Salamanca

Jueves, 30 de octubre 2025, 17:53

El juicio previsto este jueves en el Juzgado de lo Penal número Dos de Salamanca contra M.C., acusado de un delito de robo con violencia, no ha llegado a celebrarse al no comparecer el acusado por encontrarse ingresado en el centro penitenciario de Topas por otra causa.

La vista ha sido suspendida y se ha fijado nueva fecha para el próximo 12 de diciembre, señalan fuentes del caso.

La Fiscalía solicita para el acusado una pena de cinco años de prisión por un asalto ocurrido el 15 de noviembre de 2023 en la avenida de Portugal, donde presuntamente agredió a un hombre al que propinó un puñetazo en la boca para sustraerle la cartera. La Policía Nacional lo detuvo poco después gracias a la descripción aportada por testigos, aunque la víctima decidió no mantener la denuncia.

