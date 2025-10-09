El Supremo cierra el caso del joven que se despertó en plena penetración: rechaza el recurso de la denunciante y le impone las costas Ocho años después de los hechos, la batalla judicial concluye sin condena penal para el acusado. El fallo ratifica la eximente plena por consumo de drogas y pone fin a un asunto que llegó hasta el Supremo. La sentencia confirma la absolución dictada por la Audiencia de Salamanca y ratificada por el Tribunal Superior de Justicia

M. C. SALAMANCA Jueves, 9 de octubre 2025, 11:29 | Actualizado 11:38h.

El caso ocurrido en 2017 y que ha provocado un intenso debate jurídico y social sobre los límites del consentimiento y la responsabilidad penal bajo los efectos de las drogas ha llegado a su punto final. El Tribunal Supremo (TS) ha decidido no admitir el recurso de casación interpuesto por la denunciante y ha confirmado íntegramente la absolución del joven zamorano P.M.C. que declaró en juicio haberse «despertado» mientras penetraba a la joven con la que compartía cama, aunque no de manera consciente y lo atribuyó al «colocón» de porros que llevaban. Además, la Sala impone a la recurrente el pago de las costas, cerrando de forma contundente cualquier vía judicial.

Según ha podido saber LA GACETA, la resolución ratifica lo ya resuelto por la Audiencia Provincial de Salamanca en 2022 y posteriormente confirmado por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) en 2023. El tribunal salmantino declaró probado que el acusado penetró a la mujer mientras dormía, pero apreció una eximente completa de responsabilidad penal al considerar que en el momento de los hechos se encontraba «en estado de inconsciencia» como consecuencia del consumo elevado de cannabis.

Según la sentencia de la Audiencia, entre seis y ocho porros consumidos entre el acusado y la denunciante durante la tarde y la noche anulaban por completo sus facultades cognitivas y volitivas. Esta circunstancia -respaldada por el informe del forense- llevó al tribunal a declarar al acusado autor de un delito de abusos sexuales, pero exento de responsabilidad penal, lo que supuso su absolución. Se le impuso únicamente una indemnización civil de 3.000 euros a la joven por daños morales cuantía muy inferior a la que solicitaban las partes -16.000 en el caso de la acusación particular-.

La víctima recurrió entonces al TSJCyL, que ratificó punto por punto la resolución de la Audiencia, subrayando que el consumo de estupefacientes no fue buscado con intención de delinquir. Frente a esa decisión, la denunciante presentó un recurso de casación ante el Supremo por infracción de precepto constitucional e infracción de ley.

En su fallo, el Alto Tribunal ha sido claro y ha declarado «no haber lugar al recurso de casación interpuesto (...) ello con expresa imposición de las costas causadas a la parte recurrente». Esto significa que no solo se confirma la absolución del acusado, sino que además la denunciante deberá asumir los costes judiciales del recurso.

El caso se originó en 2017, cuando ambos jóvenes -que se habían conocido a través de la aplicación de citas Lovoo- quedaron en Zamora tras haberse visto en varias ocasiones en Salamanca. La denuncia llegó una semana después de los hechos, cuando la joven acudió a comisaría tras conversaciones con el acusado en las que este reconocía no recordar cómo se produjo el acto sexual.

Desde su inicio, el procedimiento estuvo marcado por su complejidad jurídica y la controversia social. La sentencia de la Audiencia de Salamanca generó debate al considerar posible que un acto sexual se produzca sin conciencia por parte del varón debido a la intoxicación, una tesis avalada por la prueba forense.

Con esta decisión del Supremo, se cierra definitivamente la vía penal y se sella un caso que ha pasado por las tres instancias judiciales, dejando como última palabra que la eximente por intoxicación plena puede operar incluso en delitos sexuales y que, además, recurrir sin éxito puede acarrear consecuencias económicas para quien lo interpone.

El acusado llegó a enfrentarse a diez años preso

En el acto de juicio oral, que la Audiencia Provincial acogió en el mes de marzo de 2022, la fiscal solicita para el acusado, un joven zamorano sin antecedentes penales, 6 años de prisión y 12.000 euros de indemnización. La acusación particular -en representación de la chica- elevó esta petición a 10 años de prisión y 18.000 euros. La defensa, por su parte, pidió la absolución o en su caso que se le aplique una eximente por consumo de drogas, apelando a que su cliente pudo haber cometido la penetración en un estado de sonambulismo como consecuencia del consumo de marihuana y hachís.