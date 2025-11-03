Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Un agente durante la intervención. GUARDIA CIVIL

El Seprona pilla de madrugada a tres hombres cazando con galgos de forma ilegal en un coto de Macotera

Los agentes los sorprendieron con un visor térmico y una liebre abatida

M. C.

SALAMANCA

Lunes, 3 de noviembre 2025, 19:08

Efectivos del Servicio de Protección de la Naturaeza (Seprona) de Peñaranda de Bracamonte han sorprendido a tres varones cazando con galgos de manera ilegal en el término municipal de Macotera, en un operativo realizado de madrugada. Según ha detallado la Guardia Civil en sus perfiles en redes sociales.

Los agentes localizaron a los investigados cuando capturaban liebres sin permiso del titular del coto y auxiliándose de un visor térmico, un dispositivo expresamente prohibido por la normativa cinegética para este tipo de prácticas.

Presunto delito contra la fauna

En el momento de la intervención, los presuntos furtivos ya habían conseguido abatir una liebre, que fue incautada por los agentes del Seprona junto con el visor y los perros utilizados.

Los tres hombres se encuentran investigados como presuntores autoes de un delito contra la fauna y podrían enfrentarse a sanciones administrativas y penales, además del decomiso definitivo de los medios empleados en la acción ilícita, conforme al reglamento.

