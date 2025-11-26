Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Juzgados de Colón.

Seis meses de cárcel más para 'el estafador de las ventanas' por otro fraude

H.O.G. cobró 600 euros por un cerramiento que nunca llegó a instalar y solo devolvió 150. Además de la pena de prisión deberá devolver 450 euros a la víctima

SALAMANCA

Miércoles, 26 de noviembre 2025

El estafador de las ventanas, H.O.G., ha vuelto este miércoles al Juzgado de lo Penal número Uno, donde ha aceptado una pena de seis meses de prisión tras reconocerse autor de una nueva estafa por un cerramiento que nunca llegó a instalar. La conformidad evita la celebración del juicio previsto para esta mañana.

Los hechos se remontan a finales de 2021, cuando el acusado cobró 600 euros por adelantado a un cliente interesado en cerrar la terraza de su cocina. Según el relato fiscal, actuó movido por el ánimo de enriquecimiento ilícito y sin intención real de realizar el trabajo. La víctima solo ha recuperado 150 euros, por lo que el condenado deberá abonar los 450 euros pendientes más los intereses.

La condena se suma a su ya amplia trayectoria judicial, marcada por un patrón reiterado: cobrar anticipos por trabajos de aluminio que jamás ejecuta. Esta nueva pena, aunque inferior a dos años, podría influir en la ejecución acumulada de sus causas anteriores.

