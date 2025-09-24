Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Bomberos de la Diputación en otra intervención en la provincia. ARCHIVO

Seis horas para sofocar el incendio de una nave industrial en Ciudad Rodrigo esta madrugada

En el fuego han intervenido dotaciones de la localidad así como de Fuenteguinaldo y Lumbrales

J. F. R.

Salamanca

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 08:06

Un incendio se desató este martes en torno a las 22:00 horas en una nave industrial situada en la calle Herreros de Ciudad Rodrigo, en el polígono Industrial Chabarcones. Según ha podido saber LA GACETA las tareas de extinción se han prolongado durante seis horas, hasta llegar las 4:00 de la madrugada de este miércoles.

Se desconocen por el momento las causas que han desencadenado el fuego en el que han estado trabajando durante la noche tres dotaciones del parque de Bomberos de Ciudad Rodrigo y otras dos de Fuenteguinaldo y Lumbrales.

