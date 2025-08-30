Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Agentes de la Policía Local en una imagen de archivo. LAYA

Seis hombres denunciados por beber alcohol en la vía pública y con la música del coche a todo volumen esta madrugada

El suceso ha tenido lugar en la calle Pintores este sábado a las 5:08 horas y ha requerido de la intervención policial

J. F. R.

Salamanca

Sábado, 30 de agosto 2025, 09:28

A pocos días de que den comienzo las Ferias y Fiestas de Salamanca parece que algunos han tomado la delantera y han comenzado a organizar la previa la madrugada de este sábado 30 de agosto a todo volumen y consumiendo alcohol en la vía pública.

Se trata de seis hombres que han sido denunciados por la Policía Local de Salamanca en la calle Pintores a las 5:08 horas después de que el alboroto y la música del coche que tenían estacionado en dicha vía generaran molestias a los vecinos.

En cuanto al resto de intervenciones policiales de la noche destaca otra denuncia a las 3:25 horas a un bar de la calle Maestro Salinas por no respetar los horarios y mantener el local abierto más allá de la hora establecida.

