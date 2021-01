Misterioso suceso en Villamayor. Un vecino ha experimentado cómo los ladrones se han colado en su casa dos veces en una semana para robar a su perro. La primera vez los delincuentes rompieron la malla metálica y se llevaron al animal cuando estaba en el jardín, pero este apareció tan solo un día después en la puerta de la vivienda. Cuando parecía que todo había quedado en un susto, los delincuentes volvieron al lugar y sustrajeron de nuevo el mismo perro, que al cierre de esta edición continuaba en paradero desconocido. Los hechos han sido denunciados.

Según ha manifestado el propietario del can, los autores podrían estar muy cerca de él -una afirmación que hace ante el hecho de que el perro volviera solo a casa la primera vez- y porque cree que llevaban días vigilándolo, pues en las dos ocasiones en las que se colaron los propietarios se habían ausentado unas horas de su vivienda.

Todo comenzó el día de Navidad cuando el afectado salió de casa para visitar a su familia. Cuando volvió el animal ya no estaba. “Habían roto la malla y se lo habían llevado”, lamenta. Rápidamente informó de lo ocurrido al Instituto Armado y para su sorpresa tan solo 24 horas después el perro estaba de vuelta. “Apareció en la puerta de casa. Lo que pensamos es que a los que fuera se les escapó y el animal supo volver”, afirma.

Lo que jamás pensó en ese momento es que su perro, un Braco de tres años, aún no estaba a salvo. “El día 31 cuando fuimos a cenar con la familia nos lo volvieron a robar. No rompieron nada, supongo que saltarían”.

Desde entonces, nada se sabe del animal y el afectado se muestra preocupado por ello. “Ya piensas de todo. También soy motorista y se me pasa por la cabeza que el perro se cruce y pueda causar un accidente”, asegura, además del hecho de que unos desconocidos hayan accedido a su casa y que aún no hayan sido localizados. Es por ello que el propietario pide a los culpables que recapaciten. “El perro para caza no vale y lo que creo es que quien haya sido lo intentará vender”, concluye.