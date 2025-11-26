Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Agentes del Seprona durante una investigación por otro delito de maltrato animal en la provincia. GUARDIA CIVIL

El salmantino que dejó morir de forma agónica a su perra: multado e inhabilitado

Tras asumir su culpa, las partes han alcanzado una conformidad que no integra pena de prisión

M. C.

SALAMANCA

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 13:22

El Juzgado de lo Penal número Uno de Salamanca ha cerrado este miércoles, por conformidad, el caso de Flora, la galga italiana hallada en estado agónico en la Vía Verde de Carbajosa en julio de 2023 tras años sin atención veterinaria. El acusado, propietario del animal que se encontraba habitualmente en un chalet de Pelabravo, ha admitido los hechos y evitará la prisión tras aceptar una multa por el delito, informan fuentes del caso.

El procedimiento partía de un relato fiscal demoledor: Flora apareció deshidratada, sin dientes, con tumores mamarios de gran tamaño y múltiples lesiones que evidenciaban una dejación prolongada. Tras escaparse a Carbajosa donde fue encontrada por un vecino, el Seprona localizó al dueño a través del microchip y la perra tuvo que ser sacrificada por su crítico estado.

El condenado deberá asumir la sanción económica y la inhabilitación pactada, un año, para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con animales y para su tenencia.

