El salmantino aficionado a grabar a mujeres por debajo de la falda en todo tipo de eventos acepta más de 13 años de cárcel El caso, que destapó una alerta en un canal de Telegram, reveló un volumen inusual de grabaciones íntimas a víctimas de todas las edades. M.A.Z.M. reconoce los hechos tras abonar toda la responsabilidad civil que le pedía la Fiscalía y algo más

M. C. SALAMANCA Jueves, 13 de noviembre 2025, 18:39

Trece años y seis meses de prisión. Esta ha sido la condena acordada entre las partes y aceptada por el salmantino acusado de varios delitos sexuales, entre ellos por grabar a más de 120 mujeres por debajo de la falda.

La Audiencia Provincial de Salamanca ha acogido este miércoles el juicio por los hechos. El acusado que se encuentra preso desde hace más de dos años por esta causa ha asumido su culpa y ha aceptado la pena tras abonar toda la responsabilidad civil que reclamaba la Fiscalía y algo más. Además de la pena de prisión, se le imponen otras medidas habituales como el alejamiento y la prohibición de comunicación respecto a las víctimas.

Tal y como avanzó LA GACETA en octubre, el caso por el que fue detenido M.A.Z.M., inusual por su volumen y alcance, se destapó a raíz de una denuncia presentada por un particular que alertó de la existencia de intercambios de material pornográfico en un canal de Telegram. Aquella comunicación condujo a una investigación de las Fuerzas de Seguridad, que permitió rastrear el origen de varios archivos hasta el domicilio del ahora acusado, en la provincia.

En el registro, los agentes hallaron dispositivos informáticos con una amplia colección de grabaciones realizadas en la vía publica y todo tipo de espacios, todos ellos obtenidos subrepticiamente. Las grabaciones mostraban imágenes de ropa interior y zonas íntimas de mujeres, captadas mediante la colocación de una cámara de teléfono móvil bajo las faldas o vestidos, sin que las víctimas fueran conscientes de ello.

Los hechos se remontan al año 2017 y se habrían repetido de manera continuada en el tiempo hasta ser detectado, con un patrón de actividad delictiva de naturaleza sexual y fetichista. El acusado habría aprovechado todo tipo de contextos -fiestas patronales, conciertos, eventos taurinos, locales de ocio o la vía pública- para obtener el material.

La tediosa investigación permitió identificar a más de un centenar de mujeres afectadas, todas ellas figuraban en las grabaciones.

El individuo, que hasta el momento carecía de antecedentes penales, ha aceptado la pena acordada entre las partes por varios delitos sexuales, entre ellos el de descubrimiento de secretos en masa. Utilizaba la técnica fetichista 'upskirt' y la Policía ha localizado a más de 120 víctimas en una zona de la provincia.