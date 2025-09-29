Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Los hechos ocurrieron en la Iglesia de San Marcos. ARCHIVO

De la sacristía a prisión: detenido por robar la cartera al párroco de San Marcos y usar su tarjeta en un bazar

El ladrón, un cántabro con ocho detenciones este año, reconoce que tiene problemas de adicción

M. C.

SALAMANCA

Lunes, 29 de septiembre 2025, 13:48

Un reincidente con numerosos antecedentes y problemas de drogodependencia ha ingresado en prisión provisional tras su última detención por un robo cometido en la iglesia de San Marcos. Se le acusa de sustraer una cartera y usar una tarjeta bancaria que había dentro para comprar unas gafas en un bazar, supuestamente para suministrarse la droga.

Según informan fuentes del caso a LA GACETA, los hechos ocurrieron el pasado jueves 18, cuando el varón sustrajo la cartera del párroco, que se encontraba guardada en una mochila en la sacristía.

Dentro de la cartera halló una tarjeta de crédito con la que, poco después, acudió a un bazar de la plaza de la Fuente, donde compró unas gafas de sol por valor de 17 euros.

El arrestado, J.A.M.M., de origen cántabro y residente en Salamanca desde hace aproximadamente un año, cuenta con un largo historial delictivo: ha sido detenido en ocho ocasiones en el útimo año, alguna de ellas por sustracciones en templos religiosos, y en al menos tres casos por utilizar tarjetas de crédito sustraídas. En estas tres, el uso de las tarjetas, agravó el tipo delictivo al pasar de un hurto a una estafa, por lo que la petición de pena es mayor.

Tras la revisión de las cámaras de seguridad, la Policía lo localizó finalmente y fue puesto a disposición del Juzgado de Guardia el jueves donde reconoció la autoría y su problema con las drogas. A la vista de sus antecedentes y de la reiteración en su conducta, el juez acordó su ingreso en prisión, medida que había pedido la Fiscalía.

