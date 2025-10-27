Robó un generador en Cabezuela y acabó amenazando al dueño con un destornillador: su condena 61 El histórico delincuente golpeó al propietario y le gritó: «Te voy a matar». A principios de mes fue condenado por el asalto a un mesón de Cuatro Calzadas

M. C. SALAMANCA Lunes, 27 de octubre 2025, 06:23 Comenta Compartir

Acumula ya 61 condenas, la última por otro episodio delictivo tan absurdo como violento. J.L.C.M., un viejo conocido de las Fuerzas del Orden y de los Juzgados de Salamanca, ha sido condenado de nuevo, en esta ocasión por robar un generador en un almacén de chatarras de la pedanía guijuelense de Cabezuela de Salvatierra y acabar amenazando con un destornillador al propietario cuando este le sorprendió in fraganti. «Te voy a matar», le gritó mientras blandía la herramienta tras golpearle en la muñeca y destrozarle el teléfono móvil con el que intentaba avisar a los agentes de la Guardia Civil.

Los hechos ocurrieron el 3 de mayo de 2023, entre las 16:45 y las 17:00 horas, según recoge la sentencia delJuzgado de lo Penal número Uno de Salamanca, J.L.C.M. accedió al recinto, situado en el paraje Peña en Ciervo de la citada localidad. Lo hizo por la parte trasera y acto seguido comenzó a cargar en su vehículo un generador, así como varias bobinas de cobre, aluminio y acero.

Su intento de huida se truncó cuando el dueño de la explotación lo sorprendió y trató de impedirle que huyera del lugar con los efectos sustraídos, manifestándole que iba a llamar a la Guardia Civil.

Lejos de detenerse, el delincuente cogió un destornillador de su vehículo y se abalanzó sobre él, propinándole un golpe en la muñeca y otro en la pantalla de su teléfono móvil, al tiempo que profería amenazas de muerte. Después, huyó del lugar, dejando tras de sí los daños y la víctima sufrió un hematoma en la muñeca y precisó cinco días de curación, renunciando más tarde a todas las acciones civiles y penales que pudieran corresponderle.

J.L.C.M., con un largo historial de robos, hurtos y asaltos, ha reconocido los hechos en el Juzgado de lo Penal número Uno de Salamanca y ha aceptado la pena acordada entre las partes: dos años de prisión por un delito de robo con violencia y un mes de multa a razón de una cuota diaria de 4 euros (120 euros) por otro de lesiones leves. El representante del Ministerio Público ha aplicado en su caso la atenuante de drogadicción, ya que el condenado era consumidor habitual de heroína y cocaína, lo que afectaba de manera moderada a su capacidad de control.

Esta nueva condena se suma a una lista interminable de antecedentes. Hace apenas dos semanas, el mismo delincuente aceptó otro año de prisión por el asalto al Mesón Viejo del Jamón de Cuatro Calzadas, donde se apoderó de 40 jamones, bebidas alcohólicas y otros productos cárnicos valorados en casi 10.000 euros. Con esta última resolución, acumula ya 61 sentencias condenatorias a lo largo de su trayectoria criminal, la mayoría por delitos contra el patrimonio.

El juez declaró firme la sentencia al haberse alcanzado la conformidad entre las partes y renunciar el acusado a recurrir. Con esta nueva pena, el reincidente vuelve a engrosar su expediente judicial, que parece no tener fin.