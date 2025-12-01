Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen del Ayuntamiento de Cáceres. AYUNTAMIENTO DE CÁCERES

El riesgo de derrumbe de un edificio obliga a desalojar ocho viviendas en Cáceres

Las inspecciones continúan mientras las familias que han sido desalojadas permanecen en distintos hoteles

E. P.

Cáceres

Lunes, 1 de diciembre 2025, 09:11

Comenta

Ocho viviendas del bloque situado en el número 6 de la calle Río Tíber, en el barrio Aldea Moret de Cáceres, fueron desalojadas debido al riesgo de colapso parcial de la fachada.

En la pasada noche, la Policía Local y los técnicos municipales se trasladaban al lugar y constataban que la situación del edificio representaba un peligro inminente, por lo que se procedió a evacuar las viviendas por motivos de seguridad.

Según el Ayuntamiento, tres familias han sido reubicadas en hoteles de la ciudad al no disponer de un lugar donde pasar la noche.

La calle Río Tíber permanece cortada al tráfico, permitiéndose únicamente el acceso a los garajes, mientras que, este lunes, se realizará una inspección urbanística más detallada del inmueble.

Publicidad

Top 50
  1. 1 «En Salamanca no hay un solo día en el que nos libremos de decirle a un hombre que tiene un cáncer»
  2. 2 Gran movilización hasta la calle Pérez Oliva por la caída de una persona en su vivienda
  3. 3 Nuevo hecho lamentable en la base: puñetazos en la cabeza, agarrones de cuello y aficionados que se enzarzan con jugadores
  4. 4 Dos vecinos de Pizarrales trasladados al Hospital por mareos tras una posible intoxicación en su vivienda
  5. 5 «Basta ya»: los autónomos tiñen de rojo Salamanca para exigir unas condiciones dignas
  6. 6 Noviembre negro en la carretera: una fallecida y múltiples heridos
  7. 7 La Junta propone la convocatoria de 4.384 plazas para opositores
  8. 8 LA GACETA de Salamanca nombra directora a la periodista Susana Magdaleno
  9. 9 «Si Unamuno viviera hoy, estaría muy enfadado»
  10. 10 Qué ha ocurrido en Salamanca este domingo 30 de noviembre

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca El riesgo de derrumbe de un edificio obliga a desalojar ocho viviendas en Cáceres

El riesgo de derrumbe de un edificio obliga a desalojar ocho viviendas en Cáceres