El riesgo de derrumbe de un edificio obliga a desalojar ocho viviendas en Cáceres Las inspecciones continúan mientras las familias que han sido desalojadas permanecen en distintos hoteles

E. P. Cáceres Lunes, 1 de diciembre 2025, 09:11

Ocho viviendas del bloque situado en el número 6 de la calle Río Tíber, en el barrio Aldea Moret de Cáceres, fueron desalojadas debido al riesgo de colapso parcial de la fachada.

En la pasada noche, la Policía Local y los técnicos municipales se trasladaban al lugar y constataban que la situación del edificio representaba un peligro inminente, por lo que se procedió a evacuar las viviendas por motivos de seguridad.

Según el Ayuntamiento, tres familias han sido reubicadas en hoteles de la ciudad al no disponer de un lugar donde pasar la noche.

La calle Río Tíber permanece cortada al tráfico, permitiéndose únicamente el acceso a los garajes, mientras que, este lunes, se realizará una inspección urbanística más detallada del inmueble.