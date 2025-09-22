Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Bomberos de Salamanca en una intervención. ARCHIVO

Rescatada tras caerse, quedar inmovilizada y con el grifo abierto: las goteras alarmaron a los vecinos

El suceso ha tenido lugar este lunes a primera hora en una vivienda de un edificio de la calle La Alberca

J. F. R.

Salamanca

Lunes, 22 de septiembre 2025, 09:32

Una mujer ha tenido que ser rescatada a primera hora de la mañana de este lunes tras caerse en su vivienda y no poder levantarse.

El suceso ha ocurrido en la calle La Alberca, en el edificio correspondiente al portal nº 11, y fueron los vecinos del piso de debajo los que alertaron a Emergencias, en torno a las 6:10 horas, puesto que la mujer se había dejado un grifo abierto, provocando goteras en la vivienda inferior.

Los Bomberos se personaron entonces en dicha vivienda procediendo a la apertura de la puerta y rescatando a la mujer. No consta que la accidentada haya requerido de asistencia sanitaria inmediata, y, según aseguran fuentes cercanas, su estado de salud no revestía gravedad, por lo que el suceso quedó en un susto.

