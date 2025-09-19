La reincidente que engañó a otra familia con billetes de avión falsos a Perú devuelve el dinero y le rebajan la pena G.M.M.E. ha aceptado seis meses de prisión y seis meses de multa en la audiencia preliminar celebrada esta semana. En 2024 ya había sido condenada por un fraude casi idéntico con vuelos a Caracas

M. C. Viernes, 19 de septiembre 2025, 10:37 Comenta Compartir

G.M.M.E., la mujer acusada de estafar a una familia salmantina con la venta de unos billetes de avión falsos a Lima ha aceptado finalmente una condena de seis meses de prisión y seis meses de multa tras el acuerdo alcanzado en la audiencia preliminar celebrada esta semana en el Juzgado de lo Penal número Dos de Salamanca.

El pacto ha sido posible después de que la acusada abonara ya la mayor parte del dinero estafado, lo que ha permitido aplicarle la atenuante de reparación del daño. Apenas le queda por devolver una pequeña parte del dinero.

La acusada, de origen peruano y con antecedentes por hechos similares, se enteró de que un hombre planeaba viajar con su familia a Lima y se ofreció a gestionar los billetes con la promesa de un precio más bajo. El afectado le transfirió 1.952 euros el 14 de julio y le envió otros 200 por Bizum para cubrir las maletas. A cambio, recibió un correo electrónico con reservas de vuelos confeccionadas por ella misma, documentos falsos que simulaban ser oficiales.

La estafa no se descubrió hasta el día del viaje, cuando la familia llegó al aeropuerto y comprobó asombrada que no existía ninguna reserva a su nombre. Sin otra salida, se vieron obligados a comprar billetes de urgencia, desembolsando 3.000 euros adicionales para poder volar a Perú.

El acuerdo de conformidad ha reducido la condena a seis meses de prisión y seis de multa, tras asumir la autoría, abonar gran parte del dinero estafado y siempre bajo la condición de que la acusada complete el pago pendiente a la víctima.

-No era la primera vez que esta mujer se sentaba en el banquillo por un fraude idéntico. En mayo de 2024 ya fue condenada por el mismo juzgado por vender billetes falsificados, esta vez a Caracas, engañando a un padre que quería viajar con sus hijos. Entonces la juez le impuso un año y nueve meses de prisión, una multa y el pago de indemnización al afectado.

Temas

familia

Estafas

Perú

Lima

Juzgados