Se reactiva el incendio de Jarilla en una zona cerca de Candelario

Ha sido detectado esta tarde de miércoles por parte de los servicios de extinción, que trabajan para controlarlo.

Candelario

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 18:30

El incendio declarado a mediados del mes de agosto en la localidad extremeña de Jarilla se ha reactivado en esta tarde de miércoles en una superficie próxima al término municipal de Candelario.

El rebrote ha sido detectado en una zona de alta montaña en la vertiente de la vecina provincia de Cáceres si bien ha sido controlado por los servicios de extinción de incendios, que trabajan para su extinción.

La presencia de humo ha alertado a vecinos de la zona, pero el Ayuntamiento de Candelario ha remitido por la tarde un comunicado para tranquilizar a la población ya que la situación no revierte peligro para la población de Candelario. «Se trata de una zona perimetrada y de bajo riesgo», ha afirmado el Consistorio.

Este rebrote en el incendio de Jarilla llega dos semanas después de que fuera estabilizado por parte de los medios de extinción presentes en el norte de la provincia de Cáceres.

