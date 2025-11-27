Quinto intento para juzgar el macrotimo de las autocaravanas más de siete años después del engaño La Audiencia Provincial ha señalado los días 10 y 11 de diciembre para la celebración de la vista. Los dos acusados se enfrentan a penas de hasta ocho años de cárcel por una trama de venta de vehículos vivienda

M. C. Salamanca Jueves, 27 de noviembre 2025, 06:00 Comenta Compartir

Más de siete años después de que se gestara la presunta trama y tras un historial de aplazamientos que ya desespera a las víctimas, la Audiencia Provincial de Salamanca ha vuelto a poner fecha al juicio por la macroestafa en la venta ficticia de autocaravanas. El tribunal ha fijado la vista oral para los días 10 y 11 de diciembre, en lo que supone ya al menos el quinto señalamiento de un procedimiento que se ha ido complicando con el paso de los años.

La causa acumula suspensiones encadenadas. La última que se recuerda, en octubre de 2024, obedeció a la enfermedad del letrado de uno de los dos acusados. Antes también se registraron aplazamientos por problemas de agenda y distintas incidencias que han ido demorando la celebración del juicio.

La Fiscalía sostiene su acusación inicial contra J.M.F. y E.M.V., a quienes atribuye un delito continuado de estafa en concurso medial con falsedad en documento mercantil. Para el primero pide ocho años de prisión y una multa de 7.920 euros, al concurrir agravante de reincidencia; para el segundo, siete años de prisión y 7.200 euros de multa. Además, reclama que indemnicen a los perjudicados con cantidades que oscilan entre los 500 y los 30.000 euros, según lo perdido por cada uno.

La calificación provisional del Ministerio Público sitúa los hechos entre junio y septiembre del año 2018, cuando, presuntamente concertados, los acusados habrían urdido una operativa destinada a simular la venta de autocaravanas a través de un conocido portal de internet.

Para operar sin dejar rastro, habrían adquirido tarjetas SIM de prepago y abierto cuentas bancarias fraudulentas utilizando identidades ajenas, llegando a imitar firmas en los documentos necesarios para su apertura.

Los anuncios captaban a compradores interesados que, tras contactar con los números facilitados, eran instados a realizar un anticipo en concepto de 'reserva'. Para reforzar el engaño, los acusados llegaban a mostrarles vehículos similares a los ofertados como si fueran propios. También remitían contratos de compraventa falsificados en los que utilizaban la identidad de los perjudicados.

Una vez recibidos los ingresos, los reintegros se realizaban rápidamente en cajeros automáticos de distintas entidades, con los acusados —o personas a su ruego— ocultando sus rostros con gafas, pañuelos o pelucas para evitar ser identificados.

La Fiscalía ha contabilizado un total de ocho víctimas de esta operativa, ninguna de las cuales llegó a recibir el vehículo que creía haber reservado.