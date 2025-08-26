Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Los dos detenidos pasaron en las últimas horas a disposición judicial.

Quedan en libertad los dos jóvenes detenidos por la violenta pelea de Delicias después de negarse a declarar el uno contra el otro

La Policía los detuvo tras una violenta pelea que incluyó golpes con una lámpara, un intento de estrangulamiento y enjuague bucal en los ojos

M. C.

SALAMANCA

Martes, 26 de agosto 2025, 17:19

Los dos jóvenes arrestados el lunes de madrugada en el barrio Delicias de Salamanca tras una violenta pelea de pareja que incluyó golpes con una lámpara, arañazos, empujones, un intento de estrangulamiento y hasta enjuague bucal en los ojos, han quedado en libertad después de pasar a disposición judicial, según ha podido saber LA GACETA.

Ambos se han acogido a su derecho a no declarar. Tampoco han formulado denuncia el uno contra el otro, pese a que los dos presentaban lesiones visibles cuando fueron detenidos por la Policía Nacional, según la información facilitada, que los trasladó primero al centro de salud para ser atendidos y posteriormente a dependencias policiales.

La intervención policial se produjo tras el aviso de un vecino, que alertó al 091 sobre una fuerte discusión poco antes de las seis de la madrugada. Al llegar al domicilio, los agentes encontraron a la pareja separada en distintas estancias para poder escuchar sus versiones. Ambos coincidieron en que las agresiones eran habituales en su relación, que mantenían desde hacía aproximadamente ocho meses, y que la discusión de esa madrugada se había ido intensificando hasta llegar a la violencia física.

Según explicaron los implicados, la joven recibió golpes con una lámpara, arañazos y un empujón que la tiró sobre la cama, además de un enjuague bucal arrojado a los ojos. Por su parte, el joven aseguró haber recibido un tortazo, arañazos en la espalda y un intento de estrangulamiento, del que dijo haberse defendido con empujones.

Ambos han recuperado la libertad sin que se adoptaran medidas cautelares de momento.

