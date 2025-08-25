Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Dos vehículos de la Policía Nacional de noche. POLICÍA NACIONAL

A prisión el joven detenido por el tiroteo en Ávila

Falleció un hombre de 51 años y se registraron varios heridos

E.P.

Lunes, 25 de agosto 2025, 16:03

El Juzgado de Ávila ha decretado el ingreso en prisión del joven de 19 años detenido por el tiroteo que se registró el pasado jueves, 21 de agosto, en la calle Maestro Piquero de Ávila y que dejó un hombre de 51 años muerto y varios heridos.

Así lo ha informado este lunes la Subdelegación del Gobierno en Ávila, después de que el domingo se diese a conocer la detención de este individuo, quien fue uno de los heridos en el mencionado tiroteo y estuvo ingresado en un hospital en Valladolid.

De igual forma, otras dos personas que se vieron involucradas en el suceso están custodiadas en «estado crítico». Se trata de un hombre de 38 años que está en el hospital de Valladolid y otro de 26 años ingresado en el hospital de Ávila.

