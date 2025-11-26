Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Efectos inervenidos. POLICÍA NACIONAL

La Policía Nacional detiene en Salamanca a un hombre por un porro, una bolsita de MDMA y algo de 'maría' tras intentar identificarse sin DNI

El detenido facilitó datos incompletos antes de que los agentes le encontraran la droga entre sus pertenencias

M. C.

SALAMANCA

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 12:57

La policía Nacional ha detenido a un varón por un presunto delito contra la salud pública tras hallar en su poder una bolsita con MDMA, una caja con algo de marihuana y un cigarro hecho con esta sustancia.

Los agentes se encontraban prestando servicio con el fin de dar respuesta al consumo y menudeo de sustancias estupefacientes. A mediodía de este martes observaron la presencia de un varón en la vía pública, quien fue interceptado para proceder a su identificación. Este les manifestó que no tenía su DNI, facilitando sus datos verbalmente de manera incompleta.

Realizada una inspección de los efectos que llevaba, localizaron en un bolsillo del pantalón una bolsita de color amarillo conteniendo sustancia estupefaciente pulverulenta blanquecina, al parecer MDMA, con un peso de 2,43 gramos.

Y además, llevaba en un riñonera una caja metálica de color verde que contenía en su interior sustancia estupefaciente vegetal de color verde, al parecer marihuana con un peso de 1,8 gramos, así como un cigarro tipo porro hecho con dicha sustancia.

Ante los hechos evidenciados, el varón fue detenido por un delito contra la salud pública, interviniéndose las sustancias estupefacientes.

Una vez en dependencias policiales, previo a su ingreso en los calabozos, se localizó en el interior de uno de los bolsillos de una sudadera el DNI del detenido.

Una vez finalizados todos los trámites en dependencias policiales, el detenido pasó a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia, al cual se dio cuenta de los hechos.

