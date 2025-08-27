Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Detenido un hombre que intentaba robar en un frutería de Burgos. POLICÍA NACIONAL

La Policía Nacional detiene a un hombre que forzó la persiana de una frutería en Burgos para intentar robar

Se sentó en un banco frente al establecimiento cuando fue sorprendido

E.P.

Miércoles, 27 de agosto 2025, 16:23

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre que trataba de robar una frutería en Burgos y, tras ser sorprendido cuando intentaba forzar la persiana del local, se sentó en un banco ubicado frente al establecimiento.

La intervención se produjo en torno a las 05.00 horas de la madrugada del domingo, 24 de agosto, después de que un ciudadano alertara a Policía al observar cómo el sospechoso manipulaba la puerta del establecimiento.

En este marco, los agentes interceptaron al individuo, que, al percatarse de la llegada de los policías, desistió del robo y se sentó en un banco frente al comercio sin llegar a huir.

Tras comprobar los daños en la persiana y recabar el testimonio del testigo, los agentes procedieron a su detención como presunto autor de un delito de tentativa de robo con fuerza. En el lugar se le intervinieron varias herramientas que había utilizado para forzar la puerta, entre ellas un destornillador, una lima, unas tenazas y un gorro negro.

El detenido cuenta con tres arrestos previos en los últimos dos meses, todos ellos por delitos contra la propiedad. Además, en el mismo atestado policial se le imputa otro robo con fuerza cometido el 22 de agosto en otra frutería, donde habría sustraído dinero en efectivo y varios décimos de lotería. El hombre, tras ser detenido, ha pasado a disposición judicial.

