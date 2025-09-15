Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

La Policía Nacional recoge la bombona de butano. EP

La Policía Nacional detiene a un hombre que amenazó con explotar una vivienda en Madrid

El individuo se había atrincherado en la calle Montera

E.P.

Lunes, 15 de septiembre 2025, 19:01

Agentes de la Policía Nacional han detenido la tarde de este lunes a un hombre que se había atrincherado en el balcón de un edificio de la calle Montera de Madrid, cerca de la Gran Vía, y había amenazado con hacer explotar una vivienda con bombonas de butano.

El detenido, un paciente psiquiátrico de unos 40 años, había llegado incluso a arrojar una de las bombonas de butano a la calle. La Policía Municipal ha acordonado la zona por riesgo de explosión y ha actuado la Comisaría Central de Seguridad, según han detallado fuentes policiales.

En el despliegue han intervenido también efectivos del Samur-Protección Civil y de Bomberos de Madrid, si bien finalmente se ha activado el protocolo de incidente crítico y ha entrado en escena la Policía Nacional y un de sus negociadores.

Agentes de las Unidades de Prevención y Reacción (UPR) han accedido a la vivienda cuando han observado que el hombre iba a usar un encendedor. Finalmente ha sido detenido cuando el Grupo Especial de Operaciones (GEO) y el equipo negociador se estaba preparando, según han precisado fuentes policiales.

