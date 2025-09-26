Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

La Policía Nacional alerta de una estafa que suplanta cuentas de WhatsApp para robar datos y pedir dinero

Los estafadores se hacen pasar por amigos o familiares para engañar a la víctima y tomar el control de su cuenta

La Gaceta

Salamanca

Viernes, 26 de septiembre 2025, 13:40

La Policía Nacional ha advertido de una nueva modalidad de hackeo en cadena de la cuenta de WhatsApp, para posteriormente solicitar dinero a los contactos.

Todo empieza cuando el ciberdelincuente se hace con el control de una cuenta de WhatsApp utilizando ingeniería social, provocando el engaño en alguien para que le facilite el código de activación de su cuenta de WhatsApp e instalar una aplicación en el teléfono del estafador. Es un engaño sencillo pero muy eficaz, con el que consiguen estafar en cadena.

Mediante ese engaño, la víctima pierde el control de su cuenta de WhatsApp, instalándose la misma en el teléfono del ciberdelincuente, haciéndose éste con el control de todos los mensajes y números de teléfonos guardados.

Después el estafador trata de hacerse con el control de más cuentas de WhatsApp de los contactos del primer hackeado.

Para ello utiliza diversas estratagemas, como puede ser el envío de falsos enlaces pidiendo que accedan a los mismos y voten a favor de un familiar, o cuentan que han perdido el móvil o que está intentando recuperar su cuenta de alguna red social solicitando el código que van a recibir por SMS.

En cualquiera de los dos casos y con esos engaños, la víctima pierde el control de su cuenta de WhatsApp, reproduciéndose el hackeo y haciéndose el hacker con el control de nuevas cuentas. Una vez que esto sucede, las víctimas son incapaces de acceder a su red social.

De esta forma, los estafadores usarán las nuevas identidades para escribir a los contactos y pedirle dinero o repetir el engaño con ellos. Además pueden ver el historial de mensajes y usarlo para que todo parezca más real.

Recomendación de la Policía Nacional

La Policía Nacional recomienda a la ciudadanía seguir estas medidas de prevención, ya que es fundamental para frenar esta estafa.

1) Nunca compartas códigos que recibas por SMS, aunque la petición provenga de un conocido o familiar.

2) Si alguien te pide un código por WhatsApp, llamar a esa persona directamente para comprobar que realmente es quien dice ser.

3) Activar la verificación en dos pasos en el WhatsApp. Es una opción gratuita, sencilla y útil que se realiza en los ajustes de la aplicación.

4) Se debe desconfiar siempre que pidan dinero o datos personales a través de un mensaje.

5) Denunciar en la comisaría o en la web www.policia.es si se ha sido víctima de este engaño.

Publicidad

Top 50
  1. 1 ¿Por qué están engalanadas las calles del centro?
  2. 2 Fallece Manolo Peña, delantero de la UDS en la década de los noventa
  3. 3 Trasladado de urgencia al Hospital un trabajador herido al caer de altura de dos metros en la zona de Guijuelo
  4. 4 «Ahora todo parece un desierto»
  5. 5 El burdel chino de la avenida de Portugal llega a la Audiencia con la principal implicada en rebeldía
  6. 6 Julio Norte ya da los primeros pasos en el hospital
  7. 7 Aparecen restos óseos de tres personas en las obras de rehabilitación junto a la iglesia de San Juan en Béjar
  8. 8 Las nuevas señales delimitan ya la zona peatonal de Salamanca
  9. 9 Confusión con las ayudas agrarias por incendios: el Ministerio no menciona a Cipérez en el proyecto... pero dice que sí se beneficiará
  10. 10 Dimite el alcalde de El Pedroso tras ser condenado por encañonar a una persona: «Mi cabeza ya no puede más»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca La Policía Nacional alerta de una estafa que suplanta cuentas de WhatsApp para robar datos y pedir dinero

La Policía Nacional alerta de una estafa que suplanta cuentas de WhatsApp para robar datos y pedir dinero