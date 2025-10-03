Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Imagen de archivo de una dotación de la Policía Local en Salamanca.

La Policía Local denuncia a un conductor drogado que circulaba con un Ford Mustang haciendo trompos y a gran velocidad por el centro

El hombre ha sido denunciado por conducción temeraria, negligente y consumo de drogas. El vehículo de alta gama ha sido trasladado al depósito municipal

C. L. S.

C. L. S.

Salamanca

Viernes, 3 de octubre 2025, 18:28

Comenta

Un conductor ha sido sorprendido en la tarde de este viernes conduciendo deforma temeraria y negligente bajo los efectos de las drogas, realizando trompos a gran velocidad con un turismo de alta gama—un Ford Mustang—, por distintas zonas céntricas de Salamanca, entre ellas el paseo del Doctor Torres Villarroel, la avenida Portugal, Van Dyck y la calle Zamora, poniendo en riesgo al resto de usuarios de la vía.

Finalmente y gracias a las cámaras, agentes de la Policía Local de Salamanca han interceptado al vehículo sobre las 16:00 horas en la calle Maldonado Ocampo y han sometido al conductor a las correspondientes pruebas de alcoholemia y drogas, en las que ha arrojado un resultado positivo en estupefacientes. Tanto él como su acompañante, una mujer, han mostrado una actitud desafiante ante los agentes, aunque la situación ha podido ser controlada sin registrarse ningún incidente vial.

El hombre ha sido denunciado por conducción temeraria, negligente y consumo de drogas. Asimismo, el vehículo ha sido trasladado al depósito municipal.

