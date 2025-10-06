La Policía Científica busca pistas en un coche tras la violenta agresión a una pareja el barrio del Carmen Fuentes del caso apuntan a que el ataque al varón se habría producido con un arma de aire comprimido, la mujer fue golpeada con un objeto. No hay constancia de detenidos por ahora

La Policía ha retirado este lunes de madrugada un vehículo para su examen por parte de los integrantes de la Policía Científica, dentro de la investigación abierta tras la agresión sufrida por una pareja a la altura del número 28 de la calle Moriscos, en el barrio salmantino de El Carmen. Por el momento no hay constancia de detenidos por los hechos, informan fuentes del caso a LA GACETA.

Tal y como se viene informando desde primera hora, el suceso se produjo en torno a las 02:30 horas, cuando el 112 recibió el aviso de una agresión a una pareja en la vía pública, los alertantes habrían escuchado dos detonaciones. Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Policía Local, de la Policía Nacional y personal sanitario de Sacyl, que trasladó al varón en UVI móvil al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.

Aunque en un primer momento se informó de que la agresión al varón se había producido con un arma de fuego, las fuentes consultadas por este diario señalan que se trataría de un arma de aire comprimido -una escopeta de balines o similar-, mientras que la mujer fue golpeada con un objeto.

Por el momento no constan detenciones, mientras los agentes continúan con las diligencias para determinar las circunstancias del suceso y el papel que podría desempeñar el vehículo intervenido en los hechos.