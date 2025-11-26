Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

La Policía alerta sobre las nuevas ciberestafas que pueden arruinarte el Black Friday: cómo evitarlas

Proporcionan 10 consejos de cara a las compras online

La Gaceta

Salamanca

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 12:07

Comenta

Ante el previsible aumento de compras de cara al Black Friday, expertos de la Policía Nacional han elaborado un decálogo para evitar posibles fraudes que se pueden producir durante estos días.

Los especialistas en ciberdelincuencia recomiendan utilizar tarjetas virtuales o el monedero de crédito como opciones preferibles para una protección antifraude, además de no tomar decisiones rápidas de forma impulsiva ante mensajes del estilo «última oportunidad» o «descuento 48 horas».

Desde el Cuerpo recuerdan que los ciberdelincuentes han variado su modus operandi y realizan campañas de phishing y smishing indicando a las víctimas que llamen a teléfonos que ellos mismos facilitan.

10 CONSEJOS PARA COMPRAR CON SEGURIDAD

  1. 1

    Desconfía de las ofertas «demasiado buenas para ser verdad» : Si ves un producto carísimo rebajado a precio de ganga, sospecha de un posible timo diseñado para robar tus datos o tu dinero. Compara precios en varios sitios: una diferencia abismal respecto a la media suele ser señal de alarma.

  2. 2

    Prioriza las webs oficiales de las marcas o de tiendas de confianza : Comprueba la URL en el navegador, debe empezar por «https://» y corresponder exactamente al dominio legítimo de la tienda

  3. 3

    Fíjate en las señales de alerta en la página : Una web fraudulenta suele delatarse por los detalles como diseño descuidado, imágenes de mala calidad, textos mal traducidos o con falta de ortografía evidentes.

  4. 4

    Utiliza métodos de pago seguros : Las tarjetas de prepago o virtuales son muy recomendables para compras online, ya que las recargas con el importe exacto limitan la cantidad en caso de estafa. También es preferible pagar con tarjeta de crédito antes que con transferencia bancaria directo.

  5. 5

    No hagas clic en enlaces sospechosos : Mucho ojo con los mensajes no solicitados que te llegan por email, SMS o redes sociales con enlaces a ofertas o promociones exclusivas. Si te interesa una oferta en concreto accede de forma manual al sitio oficial tecleando la dirección en el ordenador o mediante la app oficial

  6. 6

    No compartas tus datos confidenciales por canales no seguros : Desconfía de cualquier mensaje o llamada que te pida datos sensibles: contraseñas, números de tarjeta, PINs o códigos de verificación

  7. 7

    Cuidado con llamadas o mensajes de suplantación : Los ciberdelincuentes no solo crean webs falsas, también pueden llamarte o enviarte WhatsApps haciéndose pasar por una entidad o por alguien de confianza.

  8. 8

    Evita las redes Wi-Fi públicas al hacer compras : Si necesitas conectarte en un sitio público, considera una VPN que cifre tu conexión. En cualquier caso, no introduzcas contraseñas ni números de tarjeta cuando estés en una Wi-Fi pública no cifrada.

  9. 9

    Mantén tus dispositivos y cuentas protegidos : Actualiza el sistema operativo de tu móvil y ordenador, y utiliza un software antivirus fiable.

  10. 10

    Actúa rápido si algo sale mal : Si sufres una estafa o percibes movimientos extraños en tu cuenta, no esperes. Contacta con tu banco, bloquea tus tarjetas o la transferencia y denuncia el hecho a la policía.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las cabañuelas avisan de lo que pasará el mes que viene si se cumple el refrán: «Si llueve por San Francisco Javier...»
  2. 2 Quién es la salmantina Teresa Peramato Martín, propuesta para ser fiscal general del Estado
  3. 3 Susto en el Corrillo: trasladan al Hospital a una mujer tras una aparatosa y sangrienta caída
  4. 4 «Estoy enamorada de mi tierra, soy salmantina hasta la médula»
  5. 5 Detenido un fugitivo en su casa tras meses sin salir a la calle eludiendo el ingreso en prisión
  6. 6 Trasladado al Hospital tras caer a una piscina vacía en Béjar
  7. 7 Rescate a contrarreloj en la central hidroeléctrica de Villarino: un operario queda inmovilizado por una pieza metálica
  8. 8 Herido un niño de 2 años tras ser atropellado en la calle Pamplona
  9. 9

    La gesta del hidroavión y el bar Plus Ultra
  10. 10 Un coche atropella a una septuagenaria en un paso de peatones de Ciudad Rodrigo

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca La Policía alerta sobre las nuevas ciberestafas que pueden arruinarte el Black Friday: cómo evitarlas

La Policía alerta sobre las nuevas ciberestafas que pueden arruinarte el Black Friday: cómo evitarlas