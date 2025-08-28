Una persona herida tras salirse de la vía en Gomecello El suceso ha tenido lugar en la carretera DSA-660 este jueves a las 14:23 horas

La Gaceta Salamanca Jueves, 28 de agosto 2025, 15:11

Una persona ha resultado herida tras la salida de vía de un turismo en la carretera DSA-660, a medio kilómetro de Gomecello, a las 14:23 horas de este jueves.

El vehículo se salió de la calzada y terminó en unas tierras cercanas, según informó el servicio del 112 de Castilla y León.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico de Salamanca y los servicios de emergencias sanitarias de Sacyl, que se encuentran atendiendo al herido en estos momentos.