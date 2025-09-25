Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Imagen de una ambulancia del Sacyl. LAYA

Una persona herida tras un atropello en la avenida Lasalle

El accidente se registró a las 19.58 horas

Salamanca

Jueves, 25 de septiembre 2025, 20:42

Una persona -según los alertantes podría ser mujer- ha resultado herida en un atropello registrado en la avenida Lasalle, a la altura del número 143.

El 112 recibió el aviso a las 19.58 horas y, según los alertante se encontraba consciente y tumbada en la calzada. Por ello se advirtió a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que enviaron asistencia al lugar.

