Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sanitarios y agentes de la Policía Local junto al establecimiento de la calle Filipinas. LA GACETA

Así fue la pelea entre dos clientes del Café América del Rollo que dejó un herido por arma blanca y un detenido

Es uno más de los altercados con arma blanca registrados en Salamanca en 2025. El más grave ocurrió en julio en la céntrica calle Bordadores y acabó con un ciudadano senegalés muerto tras recibir una puñalada en el corazón

M. C.

SALAMANCA

Martes, 2 de septiembre 2025, 17:41

El altercado con arma blanca que este martes a mediodía ha sacudido a la ciudad se produjo entre dos clientes del Café América, en la calle Filipinas, que se enzarzaron en una pelea que llegó a más hasta acabar con uno de ellos herido en una pierna y el otro detenido como presunto autor de la agresión.

El enfrentamiento, que se produjo alrededor de las 13:45 horas, comenzó por motivos aún desconocidos y derivó en violencia física: uno de los implicados recibió una herida por arma blanca en la pierna, mientras que el otro sufrió un golpe en la cabeza. Una UVI móvil de Sacyl se desplazó al lugar para atender a los afectados y trasladó al herido al Hospital de Salamanca. La Policía Local y la Policía Nacional intervinieron de manera conjunta; esta última dirige la investigación.

Este nuevo episodio de violencia en Salamanca se suma a otros con armas blancas registrados este año en la ciudad. En la primera quincena de agosto, una mujer fue arrestada en Salamanca tras agredir a su expareja en plena calle y causarle heridas en un hombro y en el abdomen, en un ataque que, según la víctima, podría haber sido motivado por una deuda de 100 euros.

En el mes de julio se produjo el incidente más grave, cuando un ciudadano senegalés de 42 años murió tras recibir una puñalada en el corazón en la céntrica calle Bordadores. El autor confeso, un portero brasileño de la zona, fue detenido días después del crimen y permanece preso desde entonces.

En mayo un hombre resultó herido con varios cortes tras ser atacado por su pareja en el Barrio Blanco, un episodio ligado a problemas personales y a un cuadro depresivo de la mujer.

En primavera se produjeron varios altercados en la vía pública: en abril, tres hombres y una mujer fueron detenidos tras agredir con palos y navajas a un varón en la puerta de un bar; y a finales de marzo, un joven resultó herido en plena Plaza Mayor en el transcurso de una pelea de madrugada, apenas un día después de otra reyerta en El Zurguén que dejó un herido por arma blanca, a lo que se sumó una agresión en la plaza de la Reina, con un apuñalado en la femoral y un detenido.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Violenta pelea en El Rollo: hay un detenido por apuñalar presuntamente en la pierna a la víctima que ha sido trasladada al Hospital
  2. 2 Tragedia en Beleña: los fallecidos serán repatriados, mientras sus hijos siguen bajo el cuidado familiar
  3. 3 Coches de alta gama destrozados y familias sin vacaciones: el saqueador del parking, grabado por las cámaras
  4. 4 El tradicional plato salmantino con más de un millón y medio de visualizaciones que «quita la resaca»
  5. 5 Saqueo de madrugada en el parking de la avenida de Portugal: más de una decena de coches destrozados y el suelo cubierto de cristales
  6. 6 El refrán de las cabañuelas anuncia lo que nos espera esta semana: «En septiembre no hay viejo que...»
  7. 7 142.000 euros para el concierto más caro de estas Ferias
  8. 8 Un QR para calcular los tiempos en el Hospital: «¿Cuánto tarda mi análisis?»
  9. 9 ¿Qué ha ocurrido en Salamanca este lunes 1 de septiembre?
  10. 10 Un año y un mes de cárcel y el pago de 1.000 euros de indemnización, la pena para un mecánico salmantino por acosar y manosear a una clienta en su taller

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Así fue la pelea entre dos clientes del Café América del Rollo que dejó un herido por arma blanca y un detenido

Así fue la pelea entre dos clientes del Café América del Rollo que dejó un herido por arma blanca y un detenido