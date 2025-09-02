Así fue la pelea entre dos clientes del Café América del Rollo que dejó un herido por arma blanca y un detenido Es uno más de los altercados con arma blanca registrados en Salamanca en 2025. El más grave ocurrió en julio en la céntrica calle Bordadores y acabó con un ciudadano senegalés muerto tras recibir una puñalada en el corazón

M. C. SALAMANCA Martes, 2 de septiembre 2025, 17:41

El altercado con arma blanca que este martes a mediodía ha sacudido a la ciudad se produjo entre dos clientes del Café América, en la calle Filipinas, que se enzarzaron en una pelea que llegó a más hasta acabar con uno de ellos herido en una pierna y el otro detenido como presunto autor de la agresión.

El enfrentamiento, que se produjo alrededor de las 13:45 horas, comenzó por motivos aún desconocidos y derivó en violencia física: uno de los implicados recibió una herida por arma blanca en la pierna, mientras que el otro sufrió un golpe en la cabeza. Una UVI móvil de Sacyl se desplazó al lugar para atender a los afectados y trasladó al herido al Hospital de Salamanca. La Policía Local y la Policía Nacional intervinieron de manera conjunta; esta última dirige la investigación.

Este nuevo episodio de violencia en Salamanca se suma a otros con armas blancas registrados este año en la ciudad. En la primera quincena de agosto, una mujer fue arrestada en Salamanca tras agredir a su expareja en plena calle y causarle heridas en un hombro y en el abdomen, en un ataque que, según la víctima, podría haber sido motivado por una deuda de 100 euros.

En el mes de julio se produjo el incidente más grave, cuando un ciudadano senegalés de 42 años murió tras recibir una puñalada en el corazón en la céntrica calle Bordadores. El autor confeso, un portero brasileño de la zona, fue detenido días después del crimen y permanece preso desde entonces.

En mayo un hombre resultó herido con varios cortes tras ser atacado por su pareja en el Barrio Blanco, un episodio ligado a problemas personales y a un cuadro depresivo de la mujer.

En primavera se produjeron varios altercados en la vía pública: en abril, tres hombres y una mujer fueron detenidos tras agredir con palos y navajas a un varón en la puerta de un bar; y a finales de marzo, un joven resultó herido en plena Plaza Mayor en el transcurso de una pelea de madrugada, apenas un día después de otra reyerta en El Zurguén que dejó un herido por arma blanca, a lo que se sumó una agresión en la plaza de la Reina, con un apuñalado en la femoral y un detenido.