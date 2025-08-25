El pasajero de un bus Salamanca-Alba se masturba rodeado de adolescentes «porque se aburría« Los agentes lo interceptaron en la estación de Alba, cuando intentaba subir a un taxi. La Fiscalía le reclama nueve meses de prisión y 1.000 euros de multa por un delito de exhibicionismo. El acusado cuenta con antecedentes por violencia de género y conducción temeraria

La Fiscalía de Salamanca solicita una condena de nueve meses de prisión y el pago de 1.000 euros de multa para un hombre al que acusa de masturbarse mientras viajaba en un autobús de línea que cubría el trayecto entre los términos de Salamanca y Alba de Tormes, rodeado de menores de edad. El juicio contra J.B. por un delito de exhibicionismo se celebrará en los Juzgados de lo Penal en próximas fechas.

Según refleja el Ministerio Público en su escrito de calificaciones provisionales, los hechos ocurrieron el pasado día 20 de mayo del presente año 2025, sobre las 16:45 horas, cuando el acusado viajaba como pasajero en el vehículo público. Se encontraba sentado junto a varios adolescentes y, durante unos 15 minutos, comenzó a realizar conductas obscenas violentando a los jóvenes allí presentes.

Alguien dio aviso a los servicios de emergencias y a su llegada los agentes pudieron visualizar un vídeo con su imagen en el trayecto. El individuo se había bajado ya del vehículo, lo hizo en la estación de autobuses de Alba de Tormes, donde fue localizado poco después sentado en la terraza del bar. Al advertir la llegada de los efectivos policiales intentó subir a un taxi, aunque fue interceptado e identificado.

Los agentes le informaron a continuación delmotivo de su detención y derechos que le asistían como detenido. Además, le preguntaron por el hecho de masturbarse en al autobús, a lo que respondió que efectivamente lo había hecho «porque se aburría».

El hombre reconoció entonces lo sucedido y llegó a justificarlo con la sorprendente frase, según consta en los informes policiales.

La Fiscalía califica los hechos como un delito de exhibicionismo y ha pedido la apertura de juicio oral en el Juzgado de lo Penal de Salamanca.

El acusado cuenta con antecedentes cancelables por delitos de conducción sin permiso, conducción bajo los efectos del alcohol y lesiones en el ámbito de la violencia doméstica y de género.

El delito de exhibicionismo

El delito de exhibicionismo, regulado en el artículo 185 del Código Penal español, se refiere a la ejecución de actos de exhibición obscena ante menores de edad o personas con discapacidad que requieren protección especial. Este delito busca proteger la indemnidad sexual y el desarrollo de la personalidad de los colectivos vulnerables, sancionándose con prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses.